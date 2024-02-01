«Нужны непопулярные меры». Залужный предупредил о сложностях Украины с увеличением численности ВСУ

Залужный заявил, что Украина неспособна увеличить ВСУ без «непопулярных мер» Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал использовать «непопулярные меры» для увеличения численности армии.
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