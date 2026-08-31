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Запад приближается к открытой войне с Россией, – Такер Карлсон

Запад приближается к открытой войне с Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный американский телеведущий, бывший соратник президента США Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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