За строительством в Актау теперь будет следить дрон

Тендер на покупку дрона уже объявлен. Акимат готов заплатить почти миллион тенге. В актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что дрон будет использован при исследовании объекта со всех сторон, а также для видео- и фотофиксации текущего состояния работ на объектах строительства, создавать снимки зданий, уже существующих или строящихся крупным планом, для удалённого контроля, для повышения эффективности контроля за ходом работ на объектах, экономии времени, снижения рисков для безопасности работников, сокращения затрат, для контроля процесса строительства в реальном времени и для мониторинга динамики хода работ.