Прорыв теплотрассы произошел в одном из ЖК в Алматы

Из-за аварии без тепла временно остались 5 многоквартирных жилых домов, передает inAlmaty.kz. По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм, сообщает Zakon.
Из-за аварии без тепла временно остались 5 многоквартирных жилых домов, передает inAlmaty.kz. По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм, сообщает Zakon.
Свежие комментарии