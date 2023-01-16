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Прорыв теплотрассы произошел в одном из ЖК в Алматы

Прорыв теплотрассы произошел в одном из ЖК в Алматы

Из-за аварии без тепла временно остались 5 многоквартирных жилых домов, передает inAlmaty.kz.  По информации коммунальных служб, временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм, сообщает Zakon.

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