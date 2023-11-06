Минобороны: США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.