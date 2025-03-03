Ученый Парния заявил, что смерть можно обратить вспять

Эксперт уверен, что в будущем реанимация после клинической смерти станет более эффективной.Ученый-медик при Нью-Йоркском университете, профессор Сэм Парния, поделился своими взглядами на природу смерти и возможности её преодоления в будущем.
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