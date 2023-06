Сегодня вы узнаете, на что похож российский соулслайк «Чернь», куда перенесли «Смуту», на каком основании штрафуют Microsoft, сколько платного контента в Phantom Blade Zero, как играется RoboCop: Rogue City, чего ожидать от экранизации Syberia, когда выйдет Payday 3, будет ли перевод на русский в Final Fantasy XVI, и почему стоит поиграть в ремастер Rise of the Triad.