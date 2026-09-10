Фестиваль New Star Weekend пройдет 24–27 сентября на курорте «Роза Хутор». В этом сезоне на фестивале будет организован Скейт-Тур: Финальный раунд, этапы которого шли несколько месяцев в 11 городах России.
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