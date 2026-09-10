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Фестиваль New Star Weekend пройдет 24–27 сентября на курорте "Роза Хутор"

Фестиваль New Star Weekend пройдет 24–27 сентября на курорте "Роза Хутор"

Фестиваль New Star Weekend пройдет 24–27 сентября на курорте «Роза Хутор». В этом сезоне на фестивале будет организован Скейт-Тур: Финальный раунд, этапы которого шли несколько месяцев в 11 городах России.

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