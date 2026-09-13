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Царьград

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The New York Times сообщает об увольнении директора штаба Хастеда

The New York Times сообщает об увольнении директора штаба Хастеда

Стивен Войтек, политический директор штаба сенатора Джона Хастеда, уволен по подозрению в симпатии к нацизму.

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