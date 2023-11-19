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Зак Лавин первым ушел в раздевалку после победы над «Майами» и отказался от интервью

Зак Лавин первым ушел в раздевалку после победы над «Майами» и отказался от интервью

«Чикаго» прервал трехматчевую серию поражений, впервые поведя в счете против «Майами» лишь на 48-й минуте, – 102:97.

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