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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»

— В Дубае вы много времени проводили с Кержаковым. Как у него дела? — Смотрится хорошо. Думаю, готов заявиться в РПЛ.

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