Психиатр Рудковский объяснил, как не набрать вес после отказа от курения

Нарколог и психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский сообщил, что лишний вес после отказа от курения чаще связан с изменением привычек, а не с замедлением обмена веществ, пишет « Газета.
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