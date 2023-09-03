«Амурская Хатынь» и «отряд 731»: военные преступления без срока давности. 78 лет назад, 2 сентября 1945 года, представителями поверженной под ударами Советской армии милитаристской Японии был подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил.
День Победы над Японией: исторические факты – против демагогии Токио
Комментарии
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КузнецовВВ
в смысле не международный. в Токио был такой-же процесс как и в Нюрнберге. в качестве обвинителей выступало 11 стран, в том числе СССР, Китай и Корея. в Хабаровске был отдельный трибунал над участниками 731 отряда который занимался разработками биологического оружия.
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15 час.
Александр Батт
Японцы, на оккупированных ими территориях, вели себя хуже гитлеровцев.
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6 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Если Кремль будет "ТЕЛИТЬСЯ!" с ПОБЕДНЫМ Решением СВО, то ОСМЕЛЕЮТ(!) НЕ только Японцы!!!
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5 час.
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