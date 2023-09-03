День Победы над Японией: исторические факты – против демагогии Токио

КузнецовВВ

в смысле не международный. в Токио был такой-же процесс как и в Нюрнберге. в качестве обвинителей выступало 11 стран, в том числе СССР, Китай и Корея. в Хабаровске был отдельный трибунал над участниками 731 отряда который занимался разработками биологического оружия.