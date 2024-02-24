Укрепление иммунной системы к осеннему сезону: как поддерживать здоровье и избежать простуды

Осень — это время переменчивой погоды и повышенного риска различных инфекционных заболеваний. Но не стоит отчаиваться, ведь у нас есть способы укрепить иммунитет и защитить себя от осенних недугов! Когда наступает осень, смена погоды может повлиять на любого человека.