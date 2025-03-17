Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Как по мне... дал бы предупреждение по всем каналам связи - "Ребятки-европейцы, смотрите на последствия...время и мес...«Орешник» — плоха...
  • Иван Иванов
    137 полк гвардейский мой в тополях,молодцы пацаны,бейте этих сук без всякой жалости.ДМБ - 82.Десант громит ВСУ...
  • Юрий Жуков
    А хотя бы и применили, что тут такого ужасного? Разбежались? Так давно пора к маменьке Нуланд за пайкой, а то забудет...В Сербии предложи...

Любо-дорого наблюдать: как Путин и Трамп легко и играючи загнали в капкан Украину на курском направлении

Любо-дорого наблюдать: как Путин и Трамп легко и играючи загнали в капкан Украину на курском направлении

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко, который с 2014 года освещал самые горячие события на Донбассе, прокомментировал процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ловушку для ВСУ в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Не стоит впадать в эйфорию. Будем посмотреть, какие требования Трамп выдвинет России. Да и какие такие стр-рашные действа он совершил в отношении Украины? На три дня запретил поставки оружия, а потом дал задний ход? Отключил &quot; Старлинк&quot;? Фигушки. Перестал поставлять разведданные аж на три дня? Браво. А заодно продлил по дружбе санкции против России еще на год. И запретил американским банкам проводить оплату поставок энергоносителей из России  тоже, как жест доброй воли.
Ответить
20 час.
наверх