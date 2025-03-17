Любо-дорого наблюдать: как Путин и Трамп легко и играючи загнали в капкан Украину на курском направлении

Константин Самарин

Не стоит впадать в эйфорию. Будем посмотреть, какие требования Трамп выдвинет России. Да и какие такие стр-рашные действа он совершил в отношении Украины? На три дня запретил поставки оружия, а потом дал задний ход? Отключил " Старлинк"? Фигушки. Перестал поставлять разведданные аж на три дня? Браво. А заодно продлил по дружбе санкции против России еще на год. И запретил американским банкам проводить оплату поставок энергоносителей из России тоже, как жест доброй воли.