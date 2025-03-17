Любо-дорого наблюдать: как Путин и Трамп легко и играючи загнали в капкан Украину на курском направлении

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко, который с 2014 года освещал самые горячие события на Донбассе, прокомментировал процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ловушку для ВСУ в Курской области.
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