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Татар-информ

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Казанец получил штраф за регистрацию мошеннической фирмы-однодневки на свое имя

Казанец получил штраф за регистрацию мошеннической фирмы-однодневки на свое имя

Казанец получил штраф за регистрацию мошеннической фирмы-однодневки на свое имя. Как сообщает прокуратура РТ, осенью 2025 года неизвестные предложили 20-летнему парню из Казани за деньги оформить на свое имя фирму.

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