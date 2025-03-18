Силва ответил Митчеллу: «Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу»

«Это не демоны, просто ты боишься встретиться со мной лицом к лицу. Что касается красивых женщин, то у мужчин есть гормон под названием тестостерон, а у тебя, вероятно, есть проблемы с ним», – написал в соцсетях боец UFC Джин Силва.