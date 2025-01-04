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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о слитом видео, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, «Бостон»: «Это вышло из закрытой группы, ничего плохого там не было. Все нормально»

После матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (3:1) в соцсетях появилось видео, на котором 39-летний форвард заявил, что они «####### (обыграли), ##### (блин), «Бостон», а также пожелал после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

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