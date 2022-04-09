Происшествия

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Возбуждены новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик

Возбуждены новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик

Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается фиксация преступных действий со стороны ВСУ и других военных подразделений Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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