Алина Загитова ощутила опустошение после завершения Кубка Первого канала в Петербурге

Она призналась, что это похоже на ощущения после произвольной программы на Олимпиаде. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова призналась, что испытывает опустошение после завершения Кубка Первого канала, прошедшего в Петербурге.
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