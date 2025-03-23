Территория, удерживаемая украинской армией, сокращалась, и старший сержант Зенон Дашак обдумывал пути отступления.
Боевики ВСУ — о паническом бегстве из Курской области: "Просто выжить"
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А не надо туда было лезть...да и начинать всё в 2014 ...тоже не надо было...Мозги надо было включать ..А НЕ СКАКАТЬ.
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18 час.
Александр Гребнев
Один вопрос за что гибнут ? Что ждет просто гибель в расцвете сил ради чего и кого?
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18 час.
Юрий Золотарев
БандероСВОЛОЧЬ нужно давить без продыха!! Другого "языка" они не понимают.
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5 час.
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