Боевики ВСУ — о паническом бегстве из Курской области: "Просто выжить"

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А не надо туда было лезть...да и начинать всё в 2014 ...тоже не надо было...Мозги надо было включать ..А НЕ СКАКАТЬ.
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18 час.
Александр Гребнев
Один вопрос за что гибнут ? Что ждет просто гибель в расцвете сил ради чего и кого?
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18 час.
Юрий Золотарев
БандероСВОЛОЧЬ нужно давить без продыха!! Другого &quot;языка&quot; они не понимают.
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5 час.
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