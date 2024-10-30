В ЯНАО собака редкой породы, похожая на волка, напугала жителей Тазовского

В соцсетях активно начало распространяться видео с якобы разгуливающим по Тазовскому волком. Местные волонтеры попросили прекратить запугивать население и объяснили, что это пёс по кличке Волк — очень добрый и адекватный.
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