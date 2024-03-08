Сотрудники МВД Карелии торжественно вручили вид на жительство 92-летней бабушке

В преддверии женского праздника сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили вид на жительство гражданке Республики Беларусь, которая в свои 92 года решилась на переезд в Россию.
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