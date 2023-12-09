В каких условиях живут обычные японцы? Показываю странный дом-коробку

А ещё по всей Японии масса трущёб и там тоже живут в уютных интерьерах люди разных возрастов! Во всех странах мира, кто-то живёт богато, кто-то средне, а кто-то бедствует! Как сказал Ницше - каждому своё! У каждого на планете своя судьба!

Елена Александровна

Чтобы иметь такой домик в городе, как на фото в статье, пашут японцы с утра до ночи, с одним отпуском в году всего неделю! Спят в транспорте порой стоя, а то и на работе...