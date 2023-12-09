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В каких условиях живут обычные японцы? Показываю странный дом-коробку

В каких условиях живут обычные японцы? Показываю странный дом-коробку

Если европейский образ жизни нам более менее понятен, то азиатская культура зачастую вводит в ступор — всё такое необычное, другое, чужое, но очень притягательное.

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Комментарии
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Елена Александровна
..., или так уютно проживают?
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13 час.
Елена Александровна
А ещё по всей Японии масса трущёб и там тоже живут в уютных интерьерах люди разных возрастов! Во всех странах мира, кто-то живёт богато, кто-то средне, а кто-то бедствует! Как сказал Ницше - каждому своё! У каждого на планете своя судьба!
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13 час.
Елена Александровна
Чтобы иметь такой домик в городе, как на фото в статье, пашут японцы с утра до ночи, с одним отпуском в году всего неделю! Спят в транспорте порой стоя, а то и на работе...
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13 час.

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