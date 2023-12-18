"Закалку боем уже прошли": Сальдо рассказал о подготовке выборов президента России на Херсонщине

Власти региона готовятся к проведению голосования.Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо в интервью РИА Новости рассказал о том, что власти Херсонской области обеспечат безопасное проведение выбора президента России в регионе.
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