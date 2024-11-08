Механизированный настольный ПК DK07 от Lian Li дебютирует по цене 1,399 долларов США

Спустя девять месяцев после демонстрации прототипа стоячего стола Lian Li DK-07 с OLED-экраном компания Lian Li представила модель стоячего стола Lian Li DK07 без OLED-экрана стоимостью 1399 долларов США, в которой, кроме экрана, сохранились все те же основные характеристики.
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