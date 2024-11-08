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Механизированный настольный ПК DK07 от Lian Li дебютирует по цене 1,399 долларов США

Механизированный настольный ПК DK07 от Lian Li дебютирует по цене 1,399 долларов США

Спустя девять месяцев после демонстрации прототипа стоячего стола Lian Li DK-07 с OLED-экраном компания Lian Li представила модель стоячего стола Lian Li DK07 без OLED-экрана стоимостью 1399 долларов США, в которой, кроме экрана, сохранились все те же основные характеристики.

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