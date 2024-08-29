В Лесозаводске Приморского края полицейские и общественники провели спортивное мероприятие для детей

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства», с целью пропаганды здорового образа жизни сотрудники МО МВД России «Лесозаводский» встретились с воспитанниками детского реабилитационного центра «Жемчужина».
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