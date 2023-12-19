Лучшие Анекдоты из Питера за 19.12.2023

🎱🎱🎱 Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник. 🎱🎱🎱 Кулинарная книга для холостяков состоит из пяти способов варить пельмени, двенадцати блюд из макарон, и девяти рецептов приготовления яичницы.