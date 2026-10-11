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НОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

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Новый вызов для компании Илона Маска

Новый вызов для компании Илона Маска

  Представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с инициативой, которая может стать революционным проектом в области инфраструктуры.

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