Новый вызов для компании Илона Маска

Представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с инициативой, которая может стать революционным проектом в области инфраструктуры.