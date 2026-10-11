Новый вызов для компании Илона Маска

Представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с инициативой, которая может стать революционным проектом в области инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ДК В результате терр...
- В Косплей. Книжная ...
- Чего нам ждать от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым