США и Япония требуют от России убрать с Курил ракетные комплексы «Бастион» и «Бал»

Сергей ЕПолитикаСША и Япония требуют от России убрать с Курил ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» Новое политическое обострение вокруг Курильских островов, набирая обороты, вновь приобретает окрас военной тематики.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовПиндосы с япошками совсем ркхнулись. Какое их собачье дело до наших территорий и до наших ракет. США надо было-бы бомбить не только Херасиму и Нагасаки...ВПВАлентина ПлаксинаСтарые привычки с трудом отмирают. Будет и будет повторяться и с Курилами и Крымом, долго еще будут долдонить одно и тоже.В их головах давно вложена программа " делайте как вам говорят, мы лучше знаем как вам надо" Все решают, как и где России лучше разместить военную технику, куда лучше полететь Путину, Мишустину, как раньше Медведеву.Это уже диагноз.Комментировать
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