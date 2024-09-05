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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манолас может вернуться в «Рому» бесплатно. Клуб предлагает 33-летнему защитнику 1-летний контракт на 500 тысяч евро

Римляне предлагают 33-летнему защитнику 1-летний контракт на 500 тысяч евро. Манолас уже выступал за «Рому» с 2014 по 2019 год, забив 8 голов и сделав 6 ассистов в 206 матчах.

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