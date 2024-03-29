Интервью с продюсером Анастасией Приц о «Беспринцыпных чтениях» и закостенелости театров

Продюсер «Беспринцыпных чтений» Анастасия Приц рассказала «Снобу» о том, как появились «Беспринцыпные чтения», что за люди готовы по три часа слушать чтение книг со сцены, а также про закостенелость театров и трудолюбие Бузовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии