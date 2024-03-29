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Интервью с продюсером Анастасией Приц о «Беспринцыпных чтениях» и закостенелости театров

Интервью с продюсером Анастасией Приц о «Беспринцыпных чтениях» и закостенелости театров

Продюсер «Беспринцыпных чтений» Анастасия Приц рассказала «Снобу» о том, как появились «Беспринцыпные чтения», что за люди готовы по три часа слушать чтение книг со сцены, а также про закостенелость театров и трудолюбие Бузовой.

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