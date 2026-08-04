Ректор ГИТИСа покинул свой пост, в Выборге начался кинофестиваль: что обсуждали 4 августа

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Одиссея» Нолана увеличила продажи поэмы Гомера в России Аналитики «Мегафона» и сети «Читай-город» зафиксировали всплеск интереса к поэме Гомера после анонсирования и выхода фильма Кристофера Нолана.