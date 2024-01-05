Овечкин забьет меньше 25 голов за сезон НХЛ, уверены букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

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Нападающий «Вашингтона» набрал 24 (8+16) очка в 38 матчах регулярного чемпионата. До начала регулярки ставки на тотал голов Овечкина больше 40,5 принимались с коэффициентом 1.