Овечкин забьет меньше 25 голов за сезон НХЛ, уверены букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Нападающий «Вашингтона» набрал 24 (8+16) очка в 38 матчах регулярного чемпионата. До начала регулярки ставки на тотал голов Овечкина больше 40,5 принимались с коэффициентом 1.
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