Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нелегальной торговли у метро «Ломоносовская» в Петербурге

Ранее на это жаловались горожане Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с нелегальной торговлей в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии