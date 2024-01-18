Представитель певицы Нюши прокомментировал слухи о её разводе с мужем

Представитель певицы Нюши прокомментировал слухи о том, что она развелась с супругом Игорем Сивовым. Ранее поклонники певицы обратили внимание на то, что она сняла обручальное кольцо, а также отмечала Новый год без мужа.
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