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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» выиграла 6 матчей подряд. Поражений нет 13 игр, дальше – «ПСЖ»

Команда Хави обыграла «Кадис» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги. «Блауграна» одержала шестую победу подряд. Всего у нее 10 выигранных матчей и 3 ничьих с 31 января.

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