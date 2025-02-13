Дональд Трамп объявил войну бумажным трубочкам

Глава Белого дома предписал госструктурам закупать только пластиковые соломинки, а в итоге намерен избавиться от бумажных трубочек на всей территории СШАБумажные соломинки размокают и разваливаются за считанные секунды, а иногда даже «взрываются», убежден 47-й президент США Дональд Трамп.
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