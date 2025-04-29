Администрацию Трампа обвинили в глобальном кризисе прав человека

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила администрацию США во главе с президентом Дональдом Трампом в том, что из-за ее деятельности усугубился глобальный кризис прав человека.
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