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Порошенко действует по «модели Навального», но Украина – не Россия

Порошенко действует по «модели Навального», но Украина – не Россия

Порошенко уже вылетает в Украину. Экс-президент прошёл паспортный контроль и сел в самолёт. До этого он успел пообщаться с журналистами — одного назвал провокатором, а другому посоветовал учить украинский язык.

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