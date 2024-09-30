Церера может быть обитаема: в кратере на поверхности нашли молекулы из подземного океана

Ученые обнаружили в кратере Эртунет на Церере молекулы, которые могут быть основой для жизни. Исследование показало, что органические соединения образовались всего несколько миллионов лет назад — другими словами, все это время здесь вполне могла развиваться жизнь.
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