TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Йиоффе
    Будет , непременно станет моделью...но быстро рухнет как 2х дневная роза...и никому не станет нужной... Но и такие т...Екатерина Аврамчи...
  • РОМАН Молчанов
    Прелесть *😘😘😘Оксана Невеселая:...
  • Дмитрий Боев
    Странно. Мы все знаем, что собаки прекрасно понимают слова команды, отличают их от других. Почему мы не можем понять,...Собаки заметили н...

Церера может быть обитаема: в кратере на поверхности нашли молекулы из подземного океана

Церера может быть обитаема: в кратере на поверхности нашли молекулы из подземного океана

Ученые обнаружили в кратере Эртунет на Церере молекулы, которые могут быть основой для жизни. Исследование показало, что органические соединения образовались всего несколько миллионов лет назад —  другими словами, все это время здесь вполне могла развиваться жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А какая  температура  на  Церере? На  ней  нет воздуха  совсем.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх