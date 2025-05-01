Экс-сотрудник «Бежицкой стали» отправился в колонию за взятки в 3 млн

Суд признал бывшего руководителя виновным в получении почти 3 миллионов рублей за «особые» контракты и назначил наказание в виде реального срока, несмотря на попытки смягчить приговор и ссылку на участие в помощи бойцам СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии