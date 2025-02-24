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В Свердловской области потеплеет и пойдет снег

В Свердловской области потеплеет и пойдет снег

На этой неделе морозы в Свердловской области отступят, а вместе с потеплением придут осадки. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», средняя температура недели будет несколько выше климатической нормы.

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