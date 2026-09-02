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Захарова сравнила обвинения Германии против России с «делом Скрипалей»

Захарова сравнила обвинения Германии против России с «делом Скрипалей»

Сравнение с делом Скрипалей Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировала обвинения Германии в адрес России, сравнив их с делом Скрипалей.

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