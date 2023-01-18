Депутат бундестага Дагделен заявил о желании США послать ФРГ "в огонь" противостояния с РФ

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен написала в своей статье для газеты Berliner Zeitung, что США, подталкивая ФРГ к осуществлению поставок танков Украине, таким образом принуждают Германию к "самопожертвованию" в борьбе с Россией.
Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен написала в своей статье для газеты Berliner Zeitung, что США, подталкивая ФРГ к осуществлению поставок танков Украине, таким образом принуждают Германию к "самопожертвованию" в борьбе с Россией.
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