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Царьград

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Британский наемник Крис Гаррет погиб под Изюмом в результате "инцидента"

Британский наемник Крис Гаррет погиб под Изюмом в результате "инцидента"

Британский наемник Кристофер Гаррет, приговоренный в ДНР к 14,5 годам тюрьмы, погиб в "инциденте" под Изюмом.

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