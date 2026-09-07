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Тульские новости

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Волейболистки «Тулицы» победили в первом матче «Кубка легенд» в Екатеринбурге

Волейболистки «Тулицы» победили в первом матче «Кубка легенд» в Екатеринбурге

Волейболистки «Тулицы» обыграли казанское «Динамо-Ак Барс» в первом матче группового этапа «Кубка легенд».

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