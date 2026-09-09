В ночь на 8 сентября Киев отчитался о 31 сбитой Х-101 из 32. Рядом пошла версия: AIM-9 и AIM-120 разгрузили, пока Уиткофф и Кушнер были в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде237 подписчиков
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Драпатый промахну...
- Суровикин обрушит...
- Решение времен СС...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым