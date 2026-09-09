Сила в правде
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Сила в правде

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Уиткофф и Кушнер прикрыли Киев лучше Patriot. Пока гости сидели во дворце, на аэродромы ждали AIM-120

Уиткофф и Кушнер прикрыли Киев лучше Patriot. Пока гости сидели во дворце, на аэродромы ждали AIM-120

В ночь на 8 сентября Киев отчитался о 31 сбитой Х-101 из 32. Рядом пошла версия: AIM-9 и AIM-120 разгрузили, пока Уиткофф и Кушнер были в городе.

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