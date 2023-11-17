Актер и боец ВСУ Иваница выступил против военного захвата Крыма и Донбасса

Украинский актер и участник "Дизель шоу" Олег Иваница, вступивший в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), заявил, что Киеву необходимо отказаться от идеи присоединения Крыма и Донбасса военным путем, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком.
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