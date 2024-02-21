В Казахстане выпустят кроссовер, который пригодился бы и в России

Рестайлинговый Kia Sorento четвертого поколения уже прошел сертификацию в Казахстане, и в локальном Реестре одобрений типа транспортных средств (ОТТС) появились документы на обновленную модель паркетника.
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